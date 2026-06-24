Tumori, Finocchiaro (Airc) a Tgcom24: "Battaglia lunga, ma casi in calo grazie alla prevenzione"

"Quella contro il tumore è una battaglia molto lunga. Ma grazie alla prevenzione i casi sono in calo". A dirlo a Tgcom24 è Daniele Finocchiaro, consigliere delegato di Airc - Fondazione per la Ricerca sul Cancro. "Sappiamo che il cancro è una malattia molto pervasiva che negli anni ha sempre avuto immagini nefaste. Tuttavia, negli ultimi 10 anni una nuova frontiera di ricerca permette oggi a chi si ammala di avere il 50% di possibilità di sopravvivere, di avere una aspettativa di vita uguale a quella delle persone non malate, spiega Finocchiaro. Che aggiunge: "In Italia c'è una minima remissione della malattia: la prevenzione ha un impatto. Con la prevenzione si può eliminare il 40% dei tumori".