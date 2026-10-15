Trump: "Forse sull'Iran mi sono spinto troppo oltre, non so con chi diavolo trattare"

I leader dell'Iran "non ci sono più, e questo è uno dei problemi: forse mi sono spinto troppo oltre. Non so con chi diavolo trattare". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di un comizio in Arizona. "I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo livello. Adesso anche i loro leader di secondo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello… metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminarne altri e l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica islamica dell'Iran", ha aggiunto con ironia il leader Usa.