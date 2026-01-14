Trump: dito medio al contestatore

Un gesto poco "presidenziale" quello che Donald Trump ha mostrato durante una visita a uno stabilimento della Ford a Detroit. Da quanto raccontano i media statunitensi, il presidente avrebbe reagito alle grida di un operaio che durante il suo passaggio nei capannoni lo avrebbe apostrofato gridandogli, "protettore di pedofili", riferendosi alla vicenda Epstein. Trump da quanto si vede nel video non ha lasciato correre e ha reagito mandando a quel paese il contestatore e mostrandogli il dito medio.