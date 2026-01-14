Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Reazione poco presidenziale

Trump: dito medio al contestatore

Il gesto rivolto a un operaio che gli aveva gridato: "protettore di pedofili"

14 Gen 2026 - 11:48
00:15 

Un gesto poco "presidenziale" quello che Donald Trump ha mostrato durante una visita a uno stabilimento della Ford a Detroit. Da quanto raccontano i media statunitensi, il presidente avrebbe reagito alle grida di un operaio che durante il suo passaggio nei capannoni lo avrebbe apostrofato gridandogli, "protettore di pedofili", riferendosi alla vicenda Epstein. Trump da quanto si vede nel video non ha lasciato correre e ha reagito mandando a quel paese il contestatore e mostrandogli il dito medio.

donald trump
stati uniti
video evidenza