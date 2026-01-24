Trilaterale Abu Dhabi, Zelensky: "Nuovi colloqui forse settimana prossima"

"Le conversazioni sono state costruttive", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi al secondo round di negoziati tra i delegati di Washington, Mosca e Kiev, che si sono conclusi poche ore fa ad Abu Dhabi. I colloqui potrebbero proseguire la prossima settimana sempre negli Emirati Arabi Uniti - fa sapere il presidente - aggiungendo che i rappresentanti militari presenti al summit - tra cui il capo di stato maggiore Kyrylo Budanov - hanno individuato un elenco di punti da presentare al prossimo incontro.