Trilaterale Abu Dhabi, Zelensky: "Nuovi colloqui forse settimana prossima"
Gli ucraini avrebbero individuato "un elenco di punti da presentare al prossimo incontro"di Francesca Canto
"Le conversazioni sono state costruttive", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi al secondo round di negoziati tra i delegati di Washington, Mosca e Kiev, che si sono conclusi poche ore fa ad Abu Dhabi. I colloqui potrebbero proseguire la prossima settimana sempre negli Emirati Arabi Uniti - fa sapere il presidente - aggiungendo che i rappresentanti militari presenti al summit - tra cui il capo di stato maggiore Kyrylo Budanov - hanno individuato un elenco di punti da presentare al prossimo incontro.