Scoppia il caos

Trump: "In vigore tregua energetica fra Russia e Ucraina" | Zelensky: "Non sapevamo niente"

L'ultima fase di un'escalation inaspettata tra Washington e Kiev, cominciata dopo l'accordo sul diesel siglato tra Donald Trump e Vladimir Putin

di Francesca Canto
11 Ott 2026 - 20:09
01:28 
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"Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica tra Russia e Ucraina": ha scritto Donald Trump su Truth, invitando le parti a rispettarlo. Una novità per Kiev che sostiene di non saperne niente". L'ultimo capitolo di un progressivo peggioramento dei rapporti fra Usa e Ucraina.

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