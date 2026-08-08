Mazara del Vallo

Trapani, trovato un relitto di epoca romana

Sul fondale trovate centinaia di anfore due ceppi d'ancora in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale

08 Ago 2026 - 12:25
01:18 
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