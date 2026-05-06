Il tramezzino veneziano è tra i migliori sandwich del mondo

Morbido pane senza crosta con abbondante farcitura: è il tramezzino veneziano, dai canali della laguna a quelli televisivi dove si è guadagnato un posto speciale tra i migliori sandwich del mondo. A incoronarlo a livello internazionale, l'emittente americana Cnn che, pur ricordando le origini torinesi del tramezzino, decreta che Venezia ha portato questo popolare spuntino da bar a un livello superiore. Parole che hanno fatto storcere il naso sotto la Mole e reso orgogliosi gli abitanti della Laguna.