Toy Story, a Londra il red carpet del quinto film della saga

È stato presentato in anteprima a Londra con un evento speciale Toy Story 5, il grande ritorno dei giocattoli più famosi degli anni Novanta e Duemila. Questa volta i protagonisti si ritrovano a dover fare i conti con l'intelligenza artificiale, rappresentata nel film da un tablet. Proprio a proposito di questo tema, Tom Hanks, storica voce del cowboy giocattolo Woody, ha detto: "Ecco come possiamo proteggerci tutti dalla tecnologia, siete pronti? Metti giù il telefono. Spegnilo! Fai qualcos’altro. Chiama i vicini e chiedi: ‘Ci vediamo?’ In realtà è incredibilmente semplice. Eppure, perché è così difficile fare qualcosa?".