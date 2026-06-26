tra i doppiatori anche sal da vinci

Toy Story, è al cinema il quinto capitolo della saga animata

I giocattoli animati targati Disney Pixar, nati sullo schermo oltre 30 anni fa, sono protagonisti di una nuova avventura

di Michelangelo Iuliano
26 Giu 2026 - 13:16
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