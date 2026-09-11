Torna "OnDance" con Roberto Bolle

La danza torna ad animare la città. Al Castello Sforzesco di Milano al via "OnDance", la festa ideata e diretta da Roberto Bolle che fino a domenica 13 settembre farà vivere ad appassionati e professionisti tre giorni di spettacoli, lezioni, incontri ed eventi gratuiti. Tema di questa edizione è la felicità. Dallo yoga all'hip hop, il Cortile della Rocchetta ospiterà tantissime Open Class: lezioni di danza gratuite e aperte a tutti. La sera, piazza Duomo si trasformerà in una grande pista da ballo sotto le stelle a ritmo di swing e tango. Domenica una grande chiusura con un'imponente e coloratissima marcia all'interno del Parco Sempione; più di 2.000 ballerini daranno vita a una coreografia collettiva che celebrerà la danza.