Torna "2001: Odissea nello spazio"

Un osso lanciato in aria... e poi nel cielo appare... un'astronave... Quattro milioni di anni di evoluzione umana condensati in un'unica scena entrata nella storia del cinema. Un film -pietra miliare del genere fantascientifico capace di anticipare il futuro in modo sorprendente.. "2001: Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick torna in sala e oggi, possiamo dirlo, i suoi creatori avevano visto lontano. Uscito nel 1968 e ispirato al racconto "La sentinella" di Clarke, il film indaga l'origine dell'intelligenza, l'esistenza di forme di vita superiori il rapporto tra l'uomo e la tecnologia. Oggi si torna al cinema per riscoprire un capolavoro senza tempo, un viaggio verso l'infinito, dove il futuro è già presente.