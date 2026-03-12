Torino, teneva droghe e un arsenale nel sottotetto: arrestato

"Detenzione abusiva e illegale di numerose armi da fuoco, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti". Con quest'accusa la Polizia gli Agenti della Squadra Mobile di Torino hanno arrestato un 49enne, cittadino italiano, finito sotto la lente degli investigatori durante un’attività in zona Regio Parco. La polizia ha quindi perquisito la casa dell'uomo: nell'abitazione e nel sottotetto ha trovato oltre 10 kg di hashish, più di 1kg e 200 grammi di cocaina e 370 grammi di marijuana. E non solo: in un altro locale appartenente al 49enne, gli investigatori hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale: tre fucili a pompa, due fucili mitragliatori, un fucile carabina una pistola mitragliatrice modello Uzi (con matricola abrasa), una mitraglietta, cinque pistole e un revolver. A cui si aggiungono oltre 1800 cartucce di vario calibro, dieci caricatori, quattro giubbotti anti-proiettili e una granata. L'uomo è stato arrestato per la detenzione dello stupefacente e per il possesso illegale e abusivo di armi.