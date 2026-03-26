Torino, legato e immobilizzato con un taser: 4 arresti

Sono scattate le manette per i quattro uomini che, la sera dello scorso 7 giugno, hanno aggredito - armati di taser - e derubato un quarantenne del Camerun, residente in Francia, tornato poi a casa con sette giorni di prognosi dopo le dimissioni dall'ospedale. I cinque si erano dati appuntamento per concludere degli affari rimasti in sospeso, ma le cose non sono andate come sperato. A quel punto, quattro di loro si sono scagliati contro in quinto: secondo la ricostruzione dei carabinieri, al rifiuto dell'uomo di salire a bordo di un'auto con gli altri, gli aggressori gli hanno legato mani e piedi con delle cinture, l'hanno picchiato con calci a pugni e poi si sono impossessati di 270 euro, documenti di identità, carta di credito, gioielli d’oro e del telefono cellulare della vittima. Poi, la fuga, facendo perdere le proprie tracce. Una resa dei conti finita male anche per i malviventi: nei giorni scorsi è stata eseguita la custodia cautelare in carcere nei loro confronti.