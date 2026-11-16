Toni Capuozzo, l'ultimo abbraccio della sua gente: "Un gigante, era uno di noi"

"Per noi friulani era il simbolo della friulanità, era una persona veramente umana, molto professionale e per questo siamo qui a commemorarlo". Uno di noi, cosmopolita per lavoro e per l'instancabile curiosità verso ciò che è lontano, eppure radicato nel suo Friuli, nella sua Udine. La città abbraccia così, nel giorno del commiato, Toni Capuozzo, l'uomo che ha portato il mondo, con le sue brutture e le sue meraviglie, nella casa di tanti. Gente comune, amici e sconosciuti. Sono lettori, telespettatori, che attraverso la tv e i libri lo sentivano vicino. E oggi hanno voluto esserci per dirgli addio. "Era un friulano vero, uno di noi, era un gigante, come le sue trasmissioni".