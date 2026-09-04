tre appuntamenti settimanali

Tommaso Labate racconta la nuova stagione di "Realpolitik"

Il programma andrà"in onda il venerdì, il sabato e la domenica a partire dalle 20.30 su Rete 4

di Michelangelo Iuliano
04 Set 2026 - 14:33
00:52 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
tommaso labate
realpolitik
rete 4