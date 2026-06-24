coppia nella vita e al cinema

Tom Holland e Zendaya a Roma per "Spider-Man: Brand New Day"

Il nuovo capitolo"torna a raccontare le avventure dell'Uomo Ragno e della love story con il suo eterno amore Mary Jane

di Michelangelo Iuliano
24 Giu 2026 - 13:12
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
tom holland
zendaya
spiderman
video tg