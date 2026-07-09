Forrest Gump e John Miller: compie 70 anni Tom Hanks, uno dei più grandi del cinema

Compie 70 anni Tom Hanks, uno dei più grandi attori della storia del cinema. Hanks è uno dei pochissimi attori ad aver vinto il premio Oscar per due anni di fila, grazie alle sue interpretazioni in "Philadelphia" e "Forrest Gump". Ma il divo è stato tanto altro ancora. Ha salvato il soldato Ryan nel capolavoro di Spielberg, si è perso nell'isola deserta di "Cast Away", ha vissuto nell'aeroporto di "The Terminal", ha risolto il mistero del Codice Da Vinci ed è stato persino Geppetto e Walt Disney in "Saving Mr. Banks".