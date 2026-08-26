Tim Curry, gli ultimi anni dopo l'ictus: la vita in sedia a rotelle

È morto a 80 anni l'attore Tim Curry, volto di "The Rocky Horror Picture Show" e di "It". Dopo un grave ictus che lo ha colpito nel luglio del 2012, l'attore è stato costretto a vivere su una sedia a rotelle. La malattia ha compromesso in modo permanente la sua mobilità, impedendogli di tornare a camminare e costringendolo da allora a utilizzare la carrozzina. Ma l'attore britannico ha affrontato la sua condizione con la consueta ironia che lo ha sempre contraddistinto. Dopo l'ictus, Curry è scomparso dal palcoscenico e dal set, ma non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo: ha continuato a dedicarsi al doppiaggio e alla recitazione vocale, oltre a partecipare occasionalmente a eventi con i fan.