Tim Curry, la star britannica di The Rocky Horror Picture Show

È morto a 80 anni Tim Curry. L'attore britannico fu protagonista della parodia teatrale dei film dell'orrore The Rocky Horror Show e della relativa versione cinematografica, The Rocky Horror Picture Show. Nella sua lunga carriera ha interpretato il terrificante clown Pennywise nell'adattamento del 1990 di "It" di Stephen King e in seguito Mr. Hector in "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York". Recitò in tantissimi altri film, tra i quali "Signori, il delitto è servito", "Caccia a Ottobre Rosso", "I tre moschettieri" e "Legend". Tra i suoi successi si annovera il ruolo di Re Artu' nella versione di Broadway del musical dei Monty Python Spamalot.