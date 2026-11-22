L’idea è di Hidde Burgmans, designer digitale olandese di 37 anni, che ha trasformato la sua ossessione in una mappa interattiva. Tra le meraviglie segnalate c’è anche il tasso di Fortingall, in Scozia, che secondo le stime avrebbe circa 5 mila anni. Ma la passione di Burgmans arriva fino al Giappone: proprio sotto un cedro monumentale ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Una proposta decisamente fuori dagli schemi, anche se lei ormai è abituata alle continue deviazioni per ammirare un nuovo gigante verde.