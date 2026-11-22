Ti interessa scovare gli alberi più belli del mondo? L'app "Ancient Trees" può esserti d'aiuto
Gli utenti possono individuare gli esemplari nelle vicinanze, caricare fotografie, raccontare le proprie scoperte e condividere gli alberi visitatidi Viviana Guglielmi
C'è chi in vacanza cerca monumenti, chi una spiaggia e chi invece un albero. Purché sia straordinario, magari millenario e valga la pena di allungare il percorso per ammirarlo. Da questa insolita passione nasce "Ancient Trees", l'applicazione che permette di scovare gli alberi più spettacolari del pianeta.
L’idea è di Hidde Burgmans, designer digitale olandese di 37 anni, che ha trasformato la sua ossessione in una mappa interattiva. Tra le meraviglie segnalate c’è anche il tasso di Fortingall, in Scozia, che secondo le stime avrebbe circa 5 mila anni. Ma la passione di Burgmans arriva fino al Giappone: proprio sotto un cedro monumentale ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Una proposta decisamente fuori dagli schemi, anche se lei ormai è abituata alle continue deviazioni per ammirare un nuovo gigante verde.