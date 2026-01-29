Thailandia, i dugonghi stanno scomparendo a un ritmo allarmante

Un mare che sembra immutabile, ma che nasconde una crisi silenziosa: nelle acque della Thailandia i dugonghi, rari mammiferi marini simboli di un ecosistema fragile, stanno scomparendo a un ritmo sempre più allarmante. Gli esperti parlano di una specie in grave pericolo di estinzione, minacciata dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dalla progressiva distruzione del suo habitat naturale. Alla base di questa emergenza c’è soprattutto la scomparsa delle fanerogame marine, piante fondamentali per la loro alimentazione, danneggiate dall’innalzamento delle temperature del mare, dalle attività umane e dall’erosione costiera. Un equilibrio delicatissimo che rischia di rompersi definitivamente.