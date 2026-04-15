LA RUBRICA

TG4 Medicina, russamento e apnee notturne

Ne parliamo con Lorenzo Pignataro, professore e direttore dell'Unità complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Milano

di Elisa Triani
15 Apr 2026 - 18:52
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