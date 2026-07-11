La rubrica

Tg4 Medicina, rottura del menisco

Ne parliamo con Roberto Pozzoni, dottore responsabile del Cts e chirurgia artroscopica dell'Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano

di Elisa Triani
11 Lug 2026 - 12:26
02:33 
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