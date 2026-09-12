La rubrica

Tg4 Medicina, le reazioni allergiche gravi

Sul tema interviene il dottore Jan Walter Schroeder, allergologo e immunologo coordinatore di allergologia all'ospedale San Raffaele di Milano

di Elisa Triani
12 Set 2026 - 12:37
02:17 
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