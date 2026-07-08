la rubrica

Tg4 Medicina, le terapie cellulari nelle malattie autoimmuni

Ne parliamo con il professore Pietro Invernizzi, direttore scientifico dell'Irccs San Gerardo di Monza

di Elisa Triani
08 Lug 2026 - 13:50
02:33 
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