LA RUBRICA

Tg4 Medicina, le malattie cardiovascolari

Ne parliamo con il dott. Giuseppe Musumeci - Direttore S.C. Cardiologia Ospedale Mauriziano di Torino

di Elisa Triani
27 Giu 2026 - 13:17
02:57 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
tg4 medicina