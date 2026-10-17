La rubrica

Tg4 Medicina, la perdita dei denti

Sul tema interviene Fabio Scaffidi, medico Andi responsabile Mese della prevenzione dentale

di Elisa Triani
17 Ott 2026 - 12:54
02:19 
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