LA RUBRICA

Tg4 Medicina, la fibrosi polmonare idiopatica

Ne parliamo con il professore Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico Universitario""Agostino Gemelli" di Roma

di Elisa Triani
06 Mag 2026 - 13:29
02:47 
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