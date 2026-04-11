LA RUBRICA

Tg4 Medicina, la chirurgia estetica per uomini

Ne parliamo con Andrea Garelli, Professore, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 

di Elisa Triani
11 Apr 2026 - 12:37
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