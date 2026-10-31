la rubrica

Tg4 Medicina, l'ecografia intestinale

Sul tema interviene Mirella Fraquelli, dottoressa e responsabile del centro ecografia gastroenterologica al Policlinico di Milano

di Elisa Triani
31 Ott 2026 - 12:44
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