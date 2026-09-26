la rubrica

Tg4 Medicina, l'artrosi del ginocchio e dell'anca

Sul tema interviene Federico Bove, direttore ortopedia e traumatologia all'ospedale Niguarda di Milano

di Elisa Triani
26 Set 2026 - 13:18
02:14 
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