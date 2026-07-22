LA RUBRICA

Tg4 Medicina, il reflusso

Ne parliamo con Emanuele Asti, professore e direttore Centro esofago e reflusso (CER) Policlinico San Donato, Milano

di Elisa Triani
22 Lug 2026 - 13:10
02:51 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
tg4 medicina