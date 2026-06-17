LA RUBRICA

Tg4 Medicina, il rapporto tra bellezza, sicurezza ed etica

Ne parliamo con il dott. Paolo Vittorini - Presidente Aicpe e Responsabile U.O. di Chirugia plastica Villa Letizia (L'Aquila)

di Elisa Triani
17 Giu 2026 - 12:48
02:38 
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