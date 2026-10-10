La rubrica

Tg4 Medicina, il dolore alla colonna cervicale

Sul tema interviene Cesare Faldini, direttore Clinica ortopedica 1 di Istituto ortopedico Rizzoli a Bologna

di Elisa Triani
10 Ott 2026 - 12:33
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