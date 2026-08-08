la rubrica

Tg4 Medicina, il colpo di calore

Ne parliamo con Antonio Voza, responsabile Medicina d'urgenza e pronto soccorso dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano

di Elisa Triani
08 Ago 2026 - 12:29
02:40 
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