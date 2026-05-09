LA RUBRICA

Tg4 Medicina, gli occhi e i corpi mobili

Ne parliamo con il dottor Guido Ripandelli - Medico oculista ricercatore IRCCS Fondazione "G. B. Bietti" ETS Roma

di Elisa Triani
09 Mag 2026 - 12:48
02:38 
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