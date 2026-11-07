La rubrica

Tg4 Medicina, gli inibitori di pompa protonica

Sul tema interviene Cristina Angonese, gastroenterologa dell'ospedale San Camillo di Treviso

di Elisa Triani
07 Nov 2026 - 14:02
02:38 
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