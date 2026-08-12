LA RUBRICA

Tg4 Medicina, come rimuovere un tumore senza chirurgia

Ne parliamo con Gianpaolo Carrafiello, direttore Radiologia al Policlinico di Milano

di Elisa Triani
12 Ago 2026 - 12:42
02:23 
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