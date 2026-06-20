la rubrica

Tg4 Medicina, aritmie cardiache gravi

Ne parliamo con il dott. Corrado Carbucicchio, Professore e Direttore U.O. per il trattamento delle aritmie ventricolari del Centro Cardiologico Monzino - Milano

di Elisa Triani
20 Giu 2026 - 13:21
02:54 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
tg4 medicina