Terremoto Colombia, Angelo Gobbo (CCIC) a Tgcom24: "La prima emergenza è quella sangue, appello ai donatori"

"La scossa appena arrivato in ufficio", racconta a Tgcom24 Angelo Gobbo, Segretario Generale e Direttore Esecutivo della Camera di Commercio Italiana per la Colombia (CCIC) a Bogotà. "Per fortuna - aggiunge - qui finora non sono stati riportati danni gravi, nella capitale la situazione è sotto controllo. E' stata una scossa molto lunga, sono scattate subito le misure di emergenza, ma dopo la prima non se ne sono sentite altre scosse". "Peggiore - sottolinea - la situazione a Cali e nel Dipartimento del Chocò, nella zona più occidentale del Paese".