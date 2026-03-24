Terra dei Fuochi, tre arresti in tre giorni

I militari dell'arma hanno rintracciato e arrestato l'uomo e la donna. L'uomo ha anche tentato di fuggire nascondendosi nella cantina di uno stabile, è stato trovato in possesso di un accendigas con il quale, verosimilmente, ha dato alle fiamme i rifiuti.Dagli accertamenti è emerso che i due avevano prelevato la mobilia e i rifiuti appena incendiati da una casa in uso alla donna per poi gettarli in una zona poco distante. Altro intervento, sempre a Giugliano in Campania, in zona via Ex Alleati 32, dove sempre la control room ha segnalato l'uomo che stava incendiando rifiuti sul ciglio della strada. Dopo le indagini si è risaliti a un 70enne del posto che è stato arrestato in flagranza differita.