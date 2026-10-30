Tensioni a Roma, incendi e lanci di oggetti contro forze di polizia al Colosseo

Lanci di oggetti contro le forze dell'ordine a Roma quando un gruppo di 300 manifestanti si è staccato dal corteo ed è andato verso il Colosseo. Arrivati all'altezza di via Claudia i manifestanti hanno realizzato delle barricate con i cassonetti e lanciato oggetti e dato fuoco a materiali in strada. I rivoltosi che si sono staccati dal corteo principale a Roma hanno dato fuoco a cassonetti e monopattini vicino al Colosseo. Dopo aver lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, sono stati divelti alcuni cartelli stradali.