Speciale Le proteste in Italia e in Europa
Scontri

Tensioni a Roma, incendi e lanci di oggetti contro forze di polizia al Colosseo

Un gruppo si è staccato dalla manifestazione principale e ha dato vita a una serie di violenze contro gli agenti

30 Ott 2026 - 15:52
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Lanci di oggetti contro le forze dell'ordine a Roma quando un gruppo di 300 manifestanti si è staccato dal corteo ed è andato verso il Colosseo. Arrivati all'altezza di via Claudia i manifestanti hanno realizzato delle barricate con i cassonetti e lanciato oggetti e dato fuoco a materiali in strada. I rivoltosi che si sono staccati dal corteo principale a Roma hanno dato fuoco a cassonetti e monopattini vicino al Colosseo. Dopo aver lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, sono stati divelti alcuni cartelli stradali.

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