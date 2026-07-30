Temptation Island, Pier Silvio Berlusconi: "Un grande evento televisivo e sociale"

"I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale”. Pier Silvio Berlusconi commenta così il travolgente successo di Temptation Island, che nella puntata finale, ha segnato un nuovo record: oltre 4 milioni e 200mila tele spettatori con il 35.5% di share. “Risultati come questi – continua l’amministratore delegato di Mediaset - dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua a essere al centro dell'attenzione del Paese”, continua Berlusconi. Il prodotto di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico, fino a diventare il programma più seguito dell'estate. Un autentico fenomeno televisivo e digitale, che ha generato oltre 700 milioni di visualizzazioni sui profili social ufficiali del programma. "Il successo di Temptation Island – allarga il ragionamento Pier Silvio Berlusconi - si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria illuminazione di tutta l'offerta Mediaset. Nelle ultime settimane il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record”.