Temperature più alte e produzione più bassa: ecco come si impennano i prezzi dell'elettricità
Stop per alcune centrali raffreddate ad acqua causa siccità."In Pianura Padana tre impianti a gas sono fermi e quattro hanno dovuto limitare la potenzadi Caterina Ruggeri
Record per il prezzo della luce da tre anni. Arriva il salasso estivo per le famiglie. Un megawattora di luce sul mercato all’ingrosso costa mediamente al giorno 197 euro. Il prezzo dell'energia sul mercato che si misura attraverso il prezzo unico nazionale ieri è salito ai massimi da tre anni e mezzo.