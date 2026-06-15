Telemarketing, le nuove regole del governo

Le chiamate indesiderate ci raggiungono ovunque, ma ora arrivano dal governo nuove regole per dire basta al telemarketing aggressivo. Si stima che dai call center ogni italiano riceva fino a otto chiamate alla settimana per un totale di 15 miliardi di chiamate l'anno. La stretta in arrivo dal 19 giugno riguarda luce, gas, che sono l'oggetto della maggioranza delle molestie telefoniche, ma anche telefonia e internet: la principale novità è l'obbligo del consenso preventivo ed esplicito per ricevere telefonate commerciali, messaggi o email promozionali.