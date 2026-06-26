Tedua conquista San Siro: sold out e una parata di stelle per i suoi dieci anni di carriera

Tedua festeggia dieci anni di carriera conquistando lo stadio di San Siro a Milano con uno spettacolo sold out di oltre due ore e mezza. Il rapper genovese ha ripercorso le tappe più importanti del suo percorso artistico, da "Orange County California" a "La Divina Commedia", accompagnato sul palco da numerosi ospiti, tra cui Bresh, Tony Effe, Sfera Ebbasta, Lazza, Sayf e Annalisa. Dopo il successo di Milano, l'artista tornerà dal vivo a gennaio 2027 con il nuovo Ted Ryan Tour nei principali palasport italiani.