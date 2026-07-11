Teddy Reno compie 100 anni: una vita tra musica, amore e successi senza tempo

Ci sono artisti che attraversano il tempo senza perdere il loro fascino. Teddy Reno è uno di questi. Il cantante e produttore spegne 100 candeline, raggiungendo un traguardo che sa di storia, musica e ricordi. Un secolo vissuto da protagonista, capace di accompagnare intere generazioni con una voce elegante e con un talento che non si è limitato al palcoscenico, ma ha lasciato un segno profondo anche nell'industria discografica italiana.