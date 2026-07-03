TUTTO E' BLINDATO

Taylor Swift, per le sue nozze si ferma New York

Strade chiuse, agenti schierati, ospiti (del calibro di Ed Sheeran, Paul McCartney, Lenny Kravitz)"ridotti al silenzio e... praticamente sotto contratto

03 Lug 2026 - 19:43
01:37 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
taylor swfit
video evidenza