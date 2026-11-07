Taylor Swift, i concerti annullati e la minaccia jihadista: l'attentato sventato diventa un documentario

Il mondo colorato - tra glitter e braccialetti dell'amicizia - di Taylor Swift e quello oscuro dell'estremismo jihadista si sfiorarono durante l'estate del 2024. Una minaccia al pubblico della popstar dei record e tre concerti, a Vienna, cancellati all'ultimo minuto. A questi fatti, avvenuti nell'agosto di due anni fa, sarà dedicato un documentario: il titolo, provvisorio, è "Taylor Swift Vienna". La capitale austriaca era solo una delle tappe dell'Eras Tour, il giro del mondo in musica della cantante americana, con un pubblico totale di 10 milioni di persone, la tourneè dagli incassi più alti di tutti i tempi. Le autorità austriache con l'aiuto dei servizi segreti americani scoprirono un piano per colpire la prima delle tre serate previste. Tutti e tre i concerti vennero annullati.