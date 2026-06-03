la pop star corona il suo sogno

Taylor Swift compone una canzone per la sua saga preferita: "Toy Story"

Il brano "I Knew it, I knew you" in uscita venerdì segna un ritorno alle origini country per la popstar

di Eleonora Rossi Castelli
03 Giu 2026 - 18:54
01:30 
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